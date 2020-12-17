Бразилиа, 18 декабря, 2020, 01:32 — ИА Регнум. Еще 69 826 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировали за сутки в Бразилии и общее число выявленных фактов инфицирования SARS-CoV-2 составило 7 110 434. Об этом сообщает бразильское министерство здравоохранения на своем сайте.

(сс) Alice Mafra. Prefeitura de Olinda Термометрия в Бразилии

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При этом 6 177 702 человека уже излечились и сняты с учета медслужб. Также в Бразилии за 24 часа от осложнений при COVID-19 умерли 1092 больных. Всего от этого заболевания в стране скончались 184 827 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря, по сведениям ВОЗ, в мире за сутки зарегистрировали 642 738 новых носителей коронавируса.