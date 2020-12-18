Тегеран, 18 декабря, 2020, 09:13 — ИА Регнум. 17 декабря официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в своем послании заявил, что резолюция, принятая 16 декабря Генеральной Ассамблеей ООН, не имеет под собой никаких правовых оснований. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Kremlin.ru Генеральная Ассамблея ООН

Он осудил принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, организованной Канадой, государствами ЕС и Израилем, ответственным за систематические нарушения прав человека палестинцев, охарактеризовав данные шаги как политически мотивированные.

Хатибзаде отметил, что эти страны несут ответственность за вмешательство во внутренние дела других стран и продажу оружия деспотическим режимам региона. Он подчеркнул, что резолюция, которая была принята менее чем половиной голосов, является тем же документом, который был принят Третьим комитетом ГА ООН некоторое время назад. По словам иранского дипломата, более 110 стран отказались поддержать эту резолюцию.

Он также подчеркнул, что сторонники резолюции «поддались американским издевательствам и закрыли глаза на экономический терроризм США против народа Ирана».

Хатибзаде также заявил, что «эти страны деградировали до уровня пособников американского режима». Он призвал Канаду и других сторонников резолюции прекратить свое вмешательство и незаконное поведение по отношению к независимым нациям.