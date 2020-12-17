Мурманск, 17 декабря, 2020, 22:57 — ИА Регнум. С 2021 года жительницы Мурманской области при рождении детей будут получать подарочный набор. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

В набор вошли стеганое одеяло, сувенирная продукция, буклет о государственной поддержке семей, имеющих детей в Мурманской области, а также дневник мамы.

«Мы впервые запускаем подобный проект, но уже сейчас можно говорить о том, что он будет долгосрочным, это не разовая акция, — прокомментировала заместитель губернатора области Елена Дягилева. — Подарочный набор в том виде, в котором представлен сегодня, — это базовая комплектация. Со временем там появятся дополнительные предметы».

Напомним, в целях поддержки женщин при рождении первых детей на территории Мурманской области предусмотрены несколько ежемесячных выплат, одна из которых — «Зарплата мамы» — рассчитана на женщин, родивших первого ребенка в возрасте до 26 лет. Такая выплата в фиксированном размере 14 тысяч рублей выплачивается до достижения ребенком 1,5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 декабря, президент РФ объявил о том, что все семьи получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка.