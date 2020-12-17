Берн, 17 декабря, 2020, 22:32 — ИА Регнум. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов объявила список из 11 футболистов, попавших в сборную из лучших игроков 2020 года.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

Согласно информации портала Squawka, в команду попали капитан «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Оба игрока составляют друг другу компанию в сборной лучших игроков на протяжении 14 лет. В первый раз Месси и Роналду были вместе включены в состав в 2007 году.