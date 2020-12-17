Киев, 17 декабря, 2020, 21:54 — ИА Регнум. На последнем заседании контактной группы по Донбассу произошел скандал «с использованием грязной нецензурной брани», заявил 17 декабря представитель украинской делегации Сергей Гармаш.

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Гармаш отметил, что в ходе заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук делегировал ему возможность аргументировать позицию делегации относительно ряда актуальных вопросов.

Далее, по его словам, начался хаос, в ходе которого «некий господин Никаноров», глава администрации главы ДНР, «с искаженным от злости лицом назвал меня грязным словом, употреблять которое честный человек может только если он либо свечку держал, либо сам принимал участие в моем грехопадении».

Представитель Киева также пожаловался на действия специального представителя действующего главы ОБСЕ на Украине и в контактной группе посла Хайди Грау, которая также «пыталась не дать члену украинской делегации возможности говорить».

«Но еще хуже, что ОБСЕ не заметила факта прямого оскорбления члена украинской делегации со стороны нелегитимного участника переговоров. По крайней мере, никакой реакции не последовало», — жалуется Гармаш.

Он заявил, что расценивает это как «попытку ОБСЕ устранить из процесса обсуждения модели будущего Донбасса полтора миллиона переселенцев», и надеется, что после указанного инцидента последует соответствующая реакция со стороны МИД Украины в виде нот в адрес МИД РФ и ОБСЕ. Также представитель Украины подчеркнул, что ждет извинений от ОБСЕ.

ИА REGNUM напоминает, что последнее заседание контактной группы состоялось накануне, 16 декабря. Согласно отчету украинской стороны, обнародованному по «горячим следам» этого мероприятия, украинская делегация вновь напомнила о своей позиции — основой урегулирования является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках «нормандского формата», а также Минские договоренности как таковые, и подтверждает свою готовность продолжить последовательно работать для их реализации, для чего, в частности, и предложила свой новый «План совместных шагов». Про какой-либо инцидент с участием Гармаша в официальном пресс-релизе ничего не сообщалось.