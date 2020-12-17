Тамбов, 17 декабря, 2020, 20:05 — ИА Регнум. Тамбовские торговые сети присоединились к соглашению о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовская область

Крупнейшие торговые сети и производители продовольствия, а также Минсельхоз и Минпромторг России накануне подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Организации, представленные в Тамбовской области, также присоединились к данному соглашению. Региональное управление по развитию промышленности и торговли продолжает работу с представителями торговых сетей по регулированию цен на продовольственные товары первой необходимости.

По поручению губернатора Александра Никитина в Тамбовской области проводится регулярный мониторинг цен по разным видам социальной продукции и недопущению необоснованного их роста. Сегодня, 17 декабря, представители управления промышленности и торговли вместе с журналистами телекомпаний посетили сетевой магазин «Магнит» в областном центре. Эта торговая сеть вошла в число участников соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

По данным властей, закрепленные в соглашениях цены на сахар составляют 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице. Ключевым механизмом сдерживания цен станут многосторонние взаимообязывающие соглашения отдельно по сахару и по подсолнечному маслу, действующие с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года.

Их уже подписали федеральные и региональные торговые сети, поставщики, отраслевые ассоциации производителей и торговли. Среди организаций, осуществляющих деятельность на территории Тамбовской области, к соглашениям присоединились АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»), ООО «Корпоративный центр ИКС 5» (торговые сети «Пятёрочка», «Карусель»), ООО «Формат» (торговая сеть «Победа»), «Меркурий Ритейл груп лимитед» (торговые сети «Бристоль», «Красное и белое»).