Киев, 17 декабря, 2020, 20:05 — ИА Регнум. Посольство Украины в Боснии и Герцеговине (БиГ) направило официальную ноту в МИД этой страны с требованием дать информацию о происхождении иконы, которую в Сараево подарили министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

ИА REGNUM Сергей Лавров

Об этом 17 декабря вечером сообщило украинское государственное информационное агентство «Укринформ».

В материале говорится, что подарок сделал член президиума БиГ, представитель Республики Сербской Милорад Додик.

Согласно источнику, украинская сторона утверждает и имеет доказательства того, на задней стороне иконы есть печать, которая доказывает ее подлинность и принадлежность УССР. В заявлении отмечается, что иконе около 300 лет и ранее она была в Луганске, то есть является элементом украинского культурного наследия.

Посольство отмечает, что отказ предоставить информацию об иконе будет воспринят как официальная поддержка российской «агрессивной политики» в отношении Украины со стороны Боснии и Герцеговины.

Также в сообщении говорится, что выяснение, каким образом Додик стал владельцем иконы, может спровоцировать крупный международный скандал.

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии «РБК-Украина» заявил, что в ведомстве осведомлены о сложившейся ситуации.

«Посольство Украины действительно направило официальную ноту с требованием предоставить объяснения и полную информацию об обстоятельствах этого дела. Также украинская сторона ожидает встреча с официальными представителями МИД БиГ. Встреча должна состояться в ближайшие дни», — отметил Николенко.