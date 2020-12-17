Киев, 17 декабря, 2020, 19:54 — ИА Регнум. Украина и Турция в пятницу, 18 декабря, проведут «историческое» первое заседание в новом формате взаимодействия — «Квадрига».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский и Эрдоган

Об этом 17 декабря сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кулеба отметил, что суть нового формата в том, что в переговорах будут участвовать главы МИД и министры обороны стран.

«Это историческое событие — первое заседание нового формата взаимодействия между Украиной и Турцией, который называется «Квадрига» — когда министры иностранных дел и обороны одной страны сидят с одной стороны стола, министры иностранных дел и обороны другой страны с другой, и говорят об отношениях между странами и в регионе комплексно», — сказал дипломат.

Министр подчеркнул, что, в принципе, такие форматы являются очень редкими, но в данном случае есть соответствующие договоренности между президентами Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре Зеленский заявил, что рассчитывает на «серьезную роль» Турции в проекте «Крымская платформа», который в настоящий момент инициирует официальный Киев.

«Нашей общей задачей должна быть наработка решений для скорейшего возвращения Крыма под контроль украинского государства. И мы надеемся на серьезную роль Турции в этом вопросе. Ведь разве можно что-то решить без Турции в нашем регионе? Нет, конечно», — отметил тогда украинский президент.