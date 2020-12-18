Москва, 18 декабря, 2020, 08:20 — ИА Регнум. Росту числа туристов, посещающих Москву, способствует комплексное развитие города. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя Москва

По словам вице-мэра, в период с 2010 по 2019 год число туристов в городе выросло с 12,8 миллиона человек до 25,1 миллиона. При этом туристическая сфера в столице практически идеально диверсифицирована, считает Сергунина. Так, кроме делового и образовательного направлений, увеличивается доля культурно-познавательного, событийного и гастрономического туризма.

«Вы знаете, что Москва второй год подряд завоевывает премию World Travel Awards в ключевой номинации — «Лучшее туристическое направление. Город». Это было бы невозможно без комплексных программ развития, над которыми мы последовательно работали все последние годы. Укрепление экономики, благоустройство, появление современных культурных и образовательных пространств — такие позитивные изменения сделали Москву комфортной для жителей и привлекательной для путешественников», — сказала Сергунина.