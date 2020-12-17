Нижний Тагил, Свердловская область, 17 декабря, 2020, 18:20 — ИА Регнум. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев запретил работникам городской станции скорой помощи проводить пикет против аутсорсинга, сообщили в сообществе «Тагил за перемены» в соцсети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Представители группы опубликовали скан документа, подписанного чиновником. В ответе сказано, что мероприятие невозможно провести из-за мер по профилактике COVID-19 и указа свердловского губернатора Евгения Куйвашева о режиме повышенной готовности.

Если пикет пройдёт без согласования, то его организаторам грозит ответственность по закону, предупредил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее медики выпустили видеообращение, где раскритиковали переход скорой под крыло частного подрядчика.