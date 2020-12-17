В Брянске на стройке обнаружили 43 авиабомбы
Брянск, 17 декабря, 2020, 17:59 — ИА Регнум. 43 авиабомбы немецкого производства обнаружены 17 декабря при проведении строительных работ на улице Войстроченко в Брянске. Боеприпасы вывезли для уничтожения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.
Улица Войстроченко находится в самом центре территории бывшего аэропорта Брянска. Во время Великой Отечественной войны взлётно-посадочную полосу модернизировали для военных целей, после Победы аэропорт вновь стал принимать гражданские авиарейсы. Сейчас эта территория активно застраивается многоквартирными домами. Во время строительных работ и были обнаружены боеприпасы.
Авиабомбы, каждую весом по 50 килограммов, изъяли сотрудники группы специальных работ ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр».