Тула, 17 декабря, 2020, 17:56 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря ответил на все актуальные для сегодняшнего дня вопросы, которые решают сегодня субъекты РФ, в том числе Тульская область. Об этом, комментируя итоги ежегодной встречи президента с журналистами, сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Алексей Дюмин на площадке пресс-конференции Владимира Путина в Туле

«Для нас ответственно и почетно, что именно Тула объединила регионы ЦФО, организовав площадку для пресс-конференции президента. Как и в предыдущие годы, Владимир Владимирович Путин ответил на все актуальные вопросы сегодняшнего дня. Это и мобилизация системы здравоохранения на борьбу с пандемией, и рост цен, и проблемы, связанные с вынужденным переходом на дистанционное образование. Эти проблемы сегодня решает вся Россия, включая наш регион», — цитирует Дюмина управление пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор отметил, что президенту неслучайно «вновь обратил внимание на особую черту российской идентичности — умение объединяться перед лицом общей угрозы. И Тула как оружейная столица и регион, исторически служивший опорой России, — яркий тому пример».

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую пресс-конференцию. В этом году из-за пандемии она состоялась в необычном формате. В частности, журналисты из регионов участвовали в мероприятии в онлайн-формате на специально организованных площадок. Одна из таких площадок работал в Туле в кластере «Октава» — здесь собрались около 90 журналистов из регионов Центрального федерального округа.

Губернатор перед началом пресс-конференции приехал на площадку в «Октаве», чтобы поприветствовать участников мероприятия и убедиться, что работа площадки организована на самом высоком уровне.