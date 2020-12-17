В калужском микрорайоне украсили елку игрушками, сделанными школьниками
Калуга, 17 декабря, 2020, 17:43 — ИА Регнум. В калужской школе №28 завершился конкурс ёлочных игрушек для школьников младших классов. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, сделанные руками детей елочные игрушки сначала были представлены на выставке в школе, а уже к вечеру украсили главную ёлку микрорайона «906-я база».
Ученица третьего класса Екатерина Штепа долго думала, какую делать игрушку, и остановила свой выбор на символе Нового года — быке. «Сначала я хотела сделать его из пятилитровой бутылки, но мама предложила сделать его из бумаги, она принесла мне большую стопку черновиков и показала, что нужно делать. Я обмотала листы малярным скотчем, стала наращивать объём и обклеивать бумагой. Потом я раскрасила игрушку, сделала валенки из шпагата, покрыла лаком. Я делала быка три дня и очень им довольна», — поделилась впечатлениями Екатерина.
По словам депутата Алексея Колесникова, традиция украшать главную ёлку микрорайона существует уже давно, ещё с тех пор, когда функционировала воинская часть.
Депутат сообщил о приятном сюрпризе для жителей округа: у ёлки появятся Дед Мороз и Снегурочка, в 90-е годы украшавшие Театральную площадь. В прошлом году при помощи меценатов композиция была полностью восстановлена.