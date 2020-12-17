Обнинск, Калужская область, 17 декабря, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Прокурор Калужской области Константин Жиляков взял на личный контроль организованную проверку по факту плохого самочувствия учеников начальной школы №3 в городе Обнинске, сообщили 17 декабря корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

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По предварительной информации, учащиеся начальных классов почувствовали недомогание после завтрака в школьной столовой. По результатам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, почувствовавшие недомогание дети были осмотрены медицинским работником. О случившемся отравлении уведомлены главный государственный санитарный врач по Обнинску Владимир Марков и организатор услуги по предоставлению питания.