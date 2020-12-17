Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря, 2020, 17:22 — ИА Регнум. У России есть возможности наладить массовый выпуск упрощённой версии вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом президент России Владимир Путин заявил 17 декабря после пресс-конференции.

Torange.biz Вакцина

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«У нас ведь тоже есть один из вариантов — это создать такую, как специалисты говорят, лайт-вакцину», — сказал он.

По словам президента, этот препарат разработан в Центре Гамалеи.

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«Делать одну только прививку, она будет работать покороче. Уровень защиты будет поменьше, но всё равно, до 85% будет доходить. Зато можно будет делать сразу десятками миллионов», — отметил Путин.

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Президент назвал такую возможность «тоже вариантом» борьбы с распространением коронавируса, который можно использовать как самостоятельно, так и вместе с зарубежными партнёрами.