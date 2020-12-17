Калуга, 17 декабря, 2020, 17:18 — ИА Регнум. Воспитанники калужского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда» стали участниками акции «День доброты». К ним в гости пришла руководитель местного отделения Всероссийского общества слепых Галина Быкова и познакомила ребят со своей верной помощницей собакой-поводырем лабрадором Юппи.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужский депутат стал попечителем центра для несовершеннолетних

Юппи помогает Галине в повседневной жизни. Собака знает около 50 маршрутов, водит свою хозяйку на работу, в магазин, в гости к друзьям. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, эта потрясающая собака всех очаровала, ребята с удовольствием играли с ней, угощали печеньем.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужский депутат стал попечителем центра для несовершеннолетних

«Хорошо, что детям удалось пообщаться в такой теплой и доброй атмосфере. Реабилитационный центр «Надежда» помогает детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, — отметил депутат Городской думы Калуги Максим Платов. — Понимаю, что это очень важная и нужная работа, поэтому вошел в состав попечительского совета центра. Будем решать проблемы вместе!».