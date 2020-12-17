Обнинск, Калужская область, 17 декабря, 2020, 17:23 — ИА Регнум. В управление общего образования администрации Обнинска Калужской области 17 декабря поступил сигнал от директора средней общеобразовательной школы №3 о том, что у некоторых учащихся младших классов началась рвота, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

По информации образовательного ведомства города, почувствовавшие недомогание дети были осмотрены медработником, закрепленным за школой. О случившемся уведомлены главный государственный санитарный врач по г. Обнинску Владимир Марков и организатор услуги по предоставлению питания.

По данному факту проводится экстренное расследование с участием специалистов Роспотребнадзора, по результатам которого будут приняты соответствующие меры.