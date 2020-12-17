Калуга, 17 декабря, 2020, 16:59 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 167 человек за последние сутки, сообщает 17 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне в регионе было зарегистрировано 168 подтверждённых случая.

Bsmp40.ru Компьютерная томография.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 18 тыс. 668 человек, 1122 человек находятся на лечении, 17 тыс. 412 человек выздоровели, 134 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (203), в Обнинске (147), в Кировском районе (101) и в Козельском районе (90).