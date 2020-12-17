Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Всем семьям с детьми от нуля до семи лет включительно выплатят 5 тыс. рублей за каждого ребёнка. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

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«Перед тем как сюда прийти, посоветовался и с правительством, и с администрацией президента. И мы договорились о том, что страна, государство тоже сделает нашим детям подарок. Небольшой, скромный, но тем не менее: всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по 5 тыс. рублей», — заявил Путин.

«Каждому ребёнку. В семье, где есть дети от нуля до семи лет, включительно», — подчеркнул он.