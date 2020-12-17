Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря, 2020, 16:36 — ИА Регнум. Главным тостом на Новый год для президента России Владимира Путина является тост за Россию. Об этом 17 декабря он заявил на пресс-конференции.

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"Что касается тостов, то в этой связи у меня, как у любого нашего человека, нашего гражданина на Новый год тостов много. Важно только, чтобы количество принимаемого шампанского или других напитков было умеренным. А количество тостов — это неважно», — заявил Путин.

«Конечно, мы все будем поднимать тосты за своих близких, за свою семью, за своих друзей, за коллег. Но вот у меня, у моих друзей, в моей семье главным тостом всегда является один — за Россию», — указал он.