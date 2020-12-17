Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря, 2020, 16:13 — ИА Регнум. Россия «белая и пушистая», если сравнивать её со странами Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 17 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста BBC, российский лидер подтвердил: да, так и есть, мы белые и пушистые. Россия, пояснил он, пошла на то, чтобы освободить от определенного советского диктата страны и народы, желавшие развиваться самостоятельно.

«Мы услышали ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток, но вы не выполнили своих обещаний», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что назвать Россию агрессивной страной нельзя. Она находится только на шестом месте в мире по военным расходам.