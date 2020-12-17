Киев, 17 декабря, 2020, 16:11 — ИА Регнум. На Украине считают «очень опасным» для региона решение властей Молдавии о повышении статуса русского языка.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время онлайн-встречи с главой Бюро нацбезопасности Польши Павелом Солохом сегодня, 17 декабря.

Отчет о переговорах приводит пресс-служба силового ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, собеседники обсудили общую безопасность в регионе на фоне кризиса в Белоруссии и ситуации после выборов в Молдавии. Данилов при этом заявил, что, по его мнению, Россия не желает терять влияние.

«Решение парламента Молдовы о признании русского языка языком межнационального общения является очень опасным», — сказал представитель Киева.

Впрочем, Данилов не стал уточнять, в чем конкретно он видит опасность и будет ли Киев как-то реагировать на эти события в Молдавии.

ИА REGNUM напоминает, что 16 декабря парламент Молдавии принял закон, закрепляющий за русским языком статус языка межнационального общения. По словам председателя парламента республики Зинаиды Гречаной, за этот закон проголосовали 55 депутатов из 101. Закон является инициативой действующего президента Игоря Додона.

9−10 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Кишинев анонсировал полную перезагрузку отношений стран при новом президенте Молдавии.

Также Кулеба объявил «фундаментальный принцип», который должен лежать в основе отношений, — «безопасность Молдовы — это наша безопасность, а безопасность Украины — это ваша безопасность».