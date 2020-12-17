Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря, 2020, 15:46 — ИА Регнум. В России в связи с ростом безработицы из-за пандемии были существенно повышены пособия по безработице, а также выстроена программа поддержки семей с детьми, заявил 17 декабря президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пособие

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Так, напомнил Путин, для детей по полутора лет введены пособия в размере прожиточного минимума на каждого ребёнка. Их можно получить, если на каждого члена семьи доход меньше двух прожиточных минимумов.

Для детей от полутора до трёх лет, если доход меньше двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи, можно получить из маткапитала выплату в размере прожиточного минимума.

Для детей от трёх до семи лет — если в семье доход не дотягивает до одного прожиточного минимума — предусмотрена выплата в половину прожиточного минимума на каждого ребёнка. При этом с 1 января выплаты будут составлять не половина, а прожиточный минимум, резюмировал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин проводит сегодня, 17 декабря, очередную большую пресс-конференцию. В этом году из-за пандемии коронавируса и соответствующих санитарно-эпидемиологических требований мероприятие пройдёт в необычном формате — в режиме видеоконференции.

Отметим, в России с начала года объём поддержки семей с детьми от трёх до семи лет превысит 123 млрд рублей. Согласно социологическим опросам, меры государственной поддержки матерей и семей с маленькими детьми считают достаточным 48% жителей России, а 3% — даже слишком.

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