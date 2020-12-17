Кострома, 17 декабря, 2020, 15:41 — ИА Регнум. Костромским школьникам выдадут электронные проездные. Об этом со ссылкой на Управление городского пассажирского транспорта областного центра сообщает городская дума. Ожидается, что воспользоваться картами дети и подростки смогут в феврале-марте 2021 года.

Наталья Диева Автобус в Кострмое

«Скоро во всем общественном транспорте Костромы можно будет расплачиваться за проезд банковской картой. Но мы понимаем, что детям банковскую карту давать нельзя, соответственно для этих целей будут введены обычные транспортные карты для школьников, которые будут пополнять родители. Никаких льгот по ним не предусмотрено», — сообщил ИА REGNUM исполняющий обязанности руководителя управления городского пассажирского транспорта Костромы Андрей Елисеев.

Льготные карты, которыми в Костроме пользуются школьники и студенты, проживающие в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума по региону, сохранятся. Перевести весь общественны транспорт Костромы на безналичную оплату планируется к 25 декабря 2020 года.