Берлин, 17 декабря, 2020, 15:41 — ИА Регнум. В ноябре 2020 года реализация новых легковых машин в Европе составила 1 047 000 единиц. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

Новый автомобиль

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Таким образом, в ноябре 2020 года в странах Европы было продано на 13,5% меньше новых легковушек, чем в ноябре прошлого года. В ассоциации отметили, что спад продаж новых автомобилей в Европе фиксируется второй месяц подряд, что связано в первую очередь с ограничениями по коронавирусу, которые были приняты в ряде стран.

С начала года по ноябрь включительно на европейском авторынке было реализовано 10 746 293 автомобилей — на 26,1% меньше, чем год назад.

Самые большие продажи в ноябре на авторынке Европы были у компании Volkswagen. Этой немецкой компании удалось реализовать 122 125 автомобилей (-18,6%).

Вторую строчку заняла ещё одна немецкая марка — Mercedes-Benz с показателем 69 930 проданных машин (-6,9%). Замыкает тройку лидеров Renault (68 552 ед.; — 13,7%). Следом идут: Peugeot (66 085 ед., — 11,2%) и BMW (64 038 ед., — 7,9%).

Ранее стало известно, что авторынок России занял второе место в Европе по продажам автомобилей в ноябре 2020 года.

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