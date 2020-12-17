Новосибирск, 17 декабря, 2020, 15:18 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря ответил на «экологический» вопрос, заданный журналисткой из Иркутской области. В том числе вопрос касался аварии в Норильске (Красноярский край), произошедшей в мае 2020 года, когда при разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю») произошла утечка более 21 тыс. тонн нефтепродуктов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Отметим, журналистка упомянула не только ЧП в Норильске, но и ситуацию с закрывшимся предприятием «Усольехимпром»:

"Как вы считаете, какого наказания заслуживают те, кто виновен в этом, и поддерживаете ли вы идею, скажем так, максимальных штрафов для тех, кто наносит такой экологический ущерб?»

В ответ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос следует разделить на две части:

«Первая часть касается так называемого накопленного ущерба. То есть это то, что было связано с деятельностью промышленных предприятий, начиная ещё с советских времён, и то, что не связано с деятельностью каких-то конкретных коммерческих либо государственных структур сегодняшнего дня. И за это напрямую несёт ответственность государство в лице органов власти различных уровней, и федерального, и регионального уровня. И на это мы, конечно, должны реагировать и будем».

Есть также, по словам Владимира Путина, проблемы текущего характера и техногенные происшествия, «виновники которых должны быть установлены соответствующими контрольными органами, и ими же должны быть приняты решения о степени ответственности»:

"И эта ответственность лежит прежде всего на плечах загрязнителей. Они должны нести ответственность. Какая она должна быть? Она должна соответствовать уровню ущерба, который нанесён загрязнителями окружающей среде, людям, которые живут в той или иной местности».

"Что касается «Норникеля», я не вмешиваюсь. Я знаю, что требования к компании «Норникель» очень высокие, и, ну что… Надо отвечать за то, что сделано. Кстати говоря, и в самом Норильске компания должна больше внимания уделить вопросам экологии. И повнимательней относиться к тому, что происходит с выбросами, к тому, что происходит с медициной тоже. Компания может наверняка взять на себя определенную долю ответственности и нагрузки за эти сферы жизнедеятельности региона», — резюмировал президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Была объявлена ЧС федерального характера.

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Росприроднадзор подсчитал, что сумма возмещения вреда, причинённого окружающей среде, составляет 147,78 млрд рублей. «Норникель» с такой оценкой не согласился, оценив ущерб от разлива дизтоплива из хранилища № 5 ТЭЦ-3 в 21,4 млрд рублей.

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Что касается «Усольехипрома», промзона предприятия расположена в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. После закрытия градообразующего предприятия она превратилась в территорию экологического бедствия. Копившиеся десятилетиями химвещества остались в зданиях цехов.

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В июле 2019 года глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сравнила угрозу глобальной экологической катастрофы на «Усольехимпроме» с той, что возникла после аварии на Чернобыльской АЭС.

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С октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ в городе действует режим ЧС. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе совещания с Владимиром Путиным обратился за поддержкой федерального центра. Согласно поручению Путина, был разработан и реализуется план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов и очистке загрязнённых территорий. По словам главы государства, именно на Росатом возложена ключевая роль в ликвидации всего накопленного вреда. Эта компания получила полномочия единственного поставщика по всем работам в Усолье-Сибирском.