Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря, 2020, 15:01 — ИА Регнум. Частые изменения в политической жизни Киргизии являются результатом поиска своего пути. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Цитаата из видео на YouTube Протесты в Киргизии

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"Там постоянно эта чехарда происходит. Там постоянно забегание вперёд с целью наладить внутриполитическую жизнь по лекалам некоторых западных стран. Ну и уровень некоторого политического сознания, уровень зрелости институтов не такой, как, скажем, во Франции», — сказал он.

Путин напомнил, что во Франции или Германии политические институты складывались десятилетиями или столетиями, тогда как в странах постсоветского пространства это является «результатом поиска своего пути».