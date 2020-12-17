Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря, 2020, 14:54 — ИА Регнум. России в 2015 году следовало поддержать полное отделение Донбасса от Украины, но в силу установки на добрососедство Москва согласилась с минским компромиссом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 декабря, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Александр Дейнека. Донбасс. 1947

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Как сообщалось ранее, Путин в ходе своей пресс-конференции заявил, что развитие отношений с Украиной зависит от позиции украинских властей. Он также подчеркнул, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса.

« Заявление, которое Владимир Путин сделал относительно отношений с Украиной и Донбасс ом, — это очень важное заявление. Президент ясно указал на то, что будущее российско-украинских отношений зависит от позиции Киева. Понятно, что их будущее зависит и от позиции Москвы, но в нашем случае заинтересованность в добрососедстве очевидна.

Кто-то скажет, что была бы заинтересованность в добрососедстве, Россия не поддерживала бы тех, кого в Киеве называют «сепаратистами». Для нас, однако, это не сепаратисты, а русские люди, заявившие о своём праве на самоопределение и отстаивающие его. России в 2015 году следовало бы поддержать полное отделение Донбасса от Украины, но именно в силу установки на добрососедство Москва согласилась с минским компромиссом, зафиксированным в соответствующем документе: ДНР и ЛНР остаются в составе Украины, но в качестве регионов с особым статусом.

Россия хочет, чтобы Киев просто следовал своим обязательствам по Донбассу, а в широком двустороннем контексте — признал, что уход Крыма — это результат не политики России, а произошедшего в Киеве государственного переворота, общего фиаско политики центральной украинской власти в отношении полуострова. Хорошо было бы также, чтобы Киев осознал реальность: во вражде с Россией Украине не жить.

Ещё один аспект проблемы двусторонних российско-украинских отношений связан с тем, как каждая из сторон хочет добиться желаемых для неё изменений в позиции другой стороны. Подход России здесь понятен, а вот Киев явно делает ставку не на двусторонний формат, но на усиление давления Запада на нашу страну. Это делает нормальное развитие отношений невозможным в принципе.

И последнее. «Минские соглашения пересмотрены в одностороннем порядке не будут», — сказал президент. Здесь осталась некая двусмысленность. Если это значит, что Украине не удастся добиться пересмотра этих отношений против воли России, то этот тезис радует. Но кто-то может понять, что в многостороннем формате Минские соглашения могут быть изменены. Такое прочтение, думаю, наших соотечественников в ДНР и ЛНР не устроит. Да и в России его мало кто поддержит — это будет просто недостойно нашей державы.