Ярославль, 17 декабря, 2020, 14:50 — ИА Регнум. В Ярославской области дети стали чаще тяжело переносить COVID-19. Об этом рассказала заместитель главного врача инфекционной больницы Ярославля Светлана Кочкина.

Инфекционная больница в Ярославле

«Сейчас 20 детей находятся в нашей больнице. По состоянию на 16 декабря диагноз «коронавирус» подтверждён у 12 из них. Некоторые дети поступили из районов области. В сельской местности сейчас возникают сложности с амбулаторным наблюдением. Другие дети поступали как «диагностические». В тяжёлом состоянии — 7 детей», — рассказала Светлана Кочкина.

Врач опровергла распространённое убеждение, что дети легко переносят коронавирус. У шестерых детей, которые сейчас лечатся в больнице, на фоне коронавируса развился мульти-васкулярный системный синдром (заболевание, сопровождающееся стойкой лихорадкой и сильным воспалением).

При этом тяжёлое течение коронавируса у детей не обязательно связано с тяжёлыми хроническими заболеваниями.

«Есть случаи, когда дети сразу же тяжело заболевают: высокая температура до 40 градусов. Так у пятилетнего мальчика, который у нас сейчас, впервые в жизни возникли судороги. Стали обследовать, оказалось, что у малыша коронавирус. И наличие пневмонии — совсем не обязательное следствие ковида», — сказала Светлана Кочкина.

По словам врача, чаще всего коронавирусом дети заражаются в семье. Светлана Кочкина рекомендует родителям не заниматься самолечением и при признаках заболевания сразу обращаться к врачу.