Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря, 2020, 14:50 — ИА Регнум. Второй вопрос от Дальнего Востока на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина касался бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Журналист Оксана Киселёва спросила, есть ли у главы государства новая информация от следственных органов по делу Фургала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Путин сказал, что Сергей Фургал — представитель известной партии, которая до сих пор поддерживает его.

«У нас с ним были добрые отношения, никаких проблем не возникало. На мой взгляд, он работал в целом вполне исправно и старался как руководитель региона.

Но обвинение предъявлено в его адрес очень тяжёлое — как члена ОПГ, которая занималась в том числе и устранением конкурентов. Там речь идёт об убийстве людей, не о воровстве, это серьёзное обвинение, следствие работает. Я же не названию туда каждый день за новыми сведениями. Я понимаю людей, которые за него голосовали. Когда речь идёт о представителях других партий, происходит всё то же самое», — ответил Владимир Путин.

Президент добавил, что судебная система должна абстрагироваться от всех политических пристрастий, в том числе и по делу Сергея Фургала, акцентировав, что это не политическое, а уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев высказал своё мнение о популярности у хабаровчан бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.