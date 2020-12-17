Мурманск, 17 декабря, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Мурманский губернатор Андрей Чибис заявил, что медики Колы получили все положенные им ковидные надбавки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Мы оперативно перепроверили вопрос. Такое невозможно. С апреля 352 медицинских работника Кольской ЦРБ получают выплаты. Выплачено более 177 млн рулей, из них 50 млн рублей — из областного бюджета», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе ежегодной пресс-конференции с Владимиром Путиным была озвучена информация волонтером кол-центра о неполучении медицинскими работниками в Коле выплат за работу с больными с коронавирусной инфекцией. В связи с этим СКР начал доследственную проверку.