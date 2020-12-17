Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря, 2020, 14:36 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» практически завершён. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Nord Stream 2 Axel Schmidt Трубы для трубопровода Северный поток — 2

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"Осталось 160 или 165 километров. Всё, он практически завершён. Я думаю, мы работу закончим. Надеюсь, что и новая администрация (США, — прим. ИА REGNUM) отнесётся к своим партнёрам, своим союзникам с уважением», — сказал Путин.

Он выразил надежду, что проект будет реализован.