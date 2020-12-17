Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря, 2020, 14:22 — ИА Регнум. Западу нет смысла вмешиваться в выборы в Государственную думу, зато стоит ждать вмешательства в выборы президентские, причем задолго до их проведения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 декабря, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

launedekeg.wordpress.com Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»

Ранее во время своей пресс-конференции Путин заявил, что не сомневается в будущем вмешательстве в российские выборы и что этому можно будет противостоять в том случае, если большинство граждан будут понимать, что это — вмешательство и что ему надо противостоять.

« Я не вижу возможности существенного вмешательства Запада в предстоящие выборы в Государственную думу России. Да и смысла вмешиваться в них я для Запада не вижу. Состав Государственной думы РФ — не персонально, а по политическим позициям — на перспективу трех-пяти лет понятен. Здесь для Запада нет возможности серьёзно вклиниться. Состав Госдумы несколько изменится, но она так же, как и была, останется полностью под контролем администрации президента.

Сказанное не означает, что западной возни вокруг выборов в Госдуму России не будет, — будет! Будет делаться всё возможное, чтобы эти выборы сами по себе и их итоги дискредитировать. А также для того, чтобы поднять «народный» протест против них, то есть дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Простые умные граждане России в этих протестах участия принимать не будут — они понимают, что большая политика ни в Госдуме, ни в Совете Федерации не делается.