Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря, 2020, 14:15 — ИА Регнум. До конца 2021 года населённые пункты от 250 до 500 человек в России получат доступ к скоростному интернету. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Pixabay.com Интернет трафик

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«Я уже сказал, что для школ мы в 2021 году внедрим скоростной интернет повсеместно, по всем школам. И здесь важно очень ещё, конечно, по населённым пунктам — это до конца 2021 года — должна быть создана универсальная система связи: и телефон, и интернет. Для населённых пунктов от 250 до 500 человек», — заявил Путин.

«В этих населённых пунктах… вот смешные есть вопросы, нам по деревьям что ли лазить, я всё понимаю, есть сложности. В общем, до конца 2021 года по этим населённым пунктам должна быть проблема закрыта», — подчеркнул он.

На эти цели выделяется 12,6 млрд рублей, которые предусмотрены в бюджете и будут осваиваться.

«Надеюсь, что они будут осваиваться таким образом, что люди почувствуют изменение качества», — отметил он.

До 2030 года интернет будет проведён и во всех населённых пунктах от 100 до 250 человек.

«Там наиболее затратно, но тем не менее тоже будем это делать», — добавил президент.