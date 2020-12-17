Путин: в 2021 году все школы получат доступ к скоростному интернету
Красногорск, 17 декабря, 2020, 14:14 — ИА Регнум. В России 2% школ работают в онлайн-режиме, в основном обучение идёт в традиционном режиме. Чтобы создать условия для дистанционного образования, в 2021 году все школы получат доступ к высокоскоростному интернету. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 декабря, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.
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Отвечая на вопрос журналиста из Мордовии Олега Каштанова об онлайн-образовании, глава государства подчеркнул, что проблемы есть. По его словам, в России насчитывается 39,9 тыс. школ, из них «только 2% работает в онлайн».
Говоря о высших учебных заведениях, президент напомнил, что «дважды, в июле и осенью», финансово поддерживали учебные заведения «для поддержания их работы в системе онлайн»: