Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря, 2020, 14:21 — ИА Регнум. С призывом не обращать внимания на тех, кто пишет в интернете неприятные вещи, выступил президент России Владимир Путин. Он заявил об этом 17 декабря во время пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM За компьютером

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«А вы держитесь, мужайтесь. Ну что, ничего здесь такого необычного не происходит. Такова жизнь, борьба. Вон обо мне тоже всякую фигню пишут, что теперь сделать?» — сказал глава Российского государства, отвечая на жалобу одного из общественников Рязани о травле из-за ролика о ТЭЦ.

Российский лидер отметил, что такого рода работа связана с рисками. Бурная реакция, включая проплаченную, говорит о том, что такой человек находится на правильном пути.

Путин добавил, что попросит коллег «поработать и посмотреть ситуацию» с новорязанской ТЭЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин также заявил, что некоторые чиновники действительно позволяют себе хамское отношение к населению.