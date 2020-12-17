Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря, 2020, 14:09 — ИА Регнум. Урегулирование конфликта в Донбассе неизбежно, вопрос заключается в сроках. Об этом в ходе большой пресс-конференции сообщил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос ростовской журналистки.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Слава Богу, мы, когда в Париже встречались в рамках «нормандского формата», договорились о прекращении боевых действий, и это действительно соблюдается, это большое достижение, произошёл обмен удерживаемыми лицами, но ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы. Ничего не сделано, по сути дела, в плане политического урегулирования. И, более того, официальные лица в Киеве много раз уже публично заявляют о том, что они не собираются выполнять Минские соглашения, ставят вопрос о пересмотре его основополагающих положений», — сказал президент РФ.

Владимир Путин обратил внимание на то, что Минские соглашения подтверждены соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН. Это означает, что они приобрели силу международного закона. Поэтому «в одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся». Глава государства подчеркнул необходимость уважительного отношения «к другой стороне, которая подписала этот документ, а именно к представителям Донбасса».

«На мой взгляд, урегулирование неизбежно, рано или поздно это произойдет. Вопрос в том, когда. Это в значительной степени зависит от украинских сегодняшних властей. Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы даже будем наращивать поддержку Донбасса. Это касается поддержания производства, решения социальных вопросов, инфраструктурного характера вопросов. Так что будем двигаться спокойно по этому направлению. Можете не сомневаться, мы понимаем всю сложность той ситуации, которая в Донбассе сложилась, не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества будем это делать и дальше», — заключил Путин.

ИА REGNUM напоминает, что президент РФ в ходе большой пресс-конференции также ответил на вопрос о перспективах развития отношений между Россией и Украиной.