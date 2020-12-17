Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря, 2020, 14:04 — ИА Регнум. На вопрос о перспективах развития отношений между Россией и Украиной ответил в ходе большой пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин. По его мнению, сотрудничество государств зависит в основном от украинских властей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Что касается перспектив развития отношений между Россией и Украиной, это в значительной степени зависит от украинских властей. Ведь практически все предыдущие главы государства, и действующий, кстати, Владимир Александрович Зеленский, приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, объединения страны и выстраивания отношений с Россией. Но ничего не получается у них до сих пор. Потому что они, когда приходят к власти, опираются на большинство избирателей, а когда попадают во власть, уже начинают немножко колебаться и оглядываться (не хватает просто политического мужества) на крайние националистические силы, и процесс замирает. Также происходит и сейчас», — ответил Владимир Путин.

ИА REGNUM напоминает, что вопрос, касающийся российско-украинских отношений и урегулирования конфликта в Донбассе, поступил из Ростовской области.