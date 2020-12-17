Путин: онлайн-образование развиваться будет, но личного контакта не заменит
Красногорск, 17 декабря, 2020, 14:01 — ИА Регнум. Онлайн-образование «никогда не заменит прямого личного контакта между студентом, учащимся и преподавателем», но позволяет быть виртуально на лекциях «светил мировой науки». И это надо использовать, это стало востребованным, «частью нашей жизни и не надо этого бояться». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 декабря, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.
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Отвечая на вопрос журналиста из Мордовии Олега Каштанова о введении онлайн-образования и качестве такого обучения, глава государства призвал использовать возможности такой подготовки. Он отметил, что при онлайн-обучении есть «плюсы, но в текущей работе в чём-то, может, страдает».
В качестве примера он привёл образовательную систему «Сириус» в Сочи. По словам главы государства, такой подход «всё чаще и чаще применяется»:
Владимир Путин подчеркнул, что «в чём-то есть плюс, когда есть возможность послушать светил мировой науки, но в текущей работе в чём-то, может, страдает».