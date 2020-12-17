Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Владимиру Путину на пресс-конференции задали вопрос из города Волосово Ленинградской области. Местный житель Анатолий Терехов пришел к одному из чиновников местной администрации с каким-то волнующим его вопросом, и там у него состоялся неприятный диалог с чиновником.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»

«Тот ему говорит — «Это вам Путин обещал? Вот у него и спрашивайте! Я — не обещал». И дальше вопрос: «Почему чиновники в кабинетах ведут себя отвратительно?» Есть такие люди», — с сожалением констатировал Путин.

«Анатолий Николаевич, обращаю ваше внимание, что есть и совсем другие люди», — добавил президент, имея в виду чиновника из Рязанской области, с риском для жизни выводившего из опасной зоны людей во время взрывов на артиллерийских складах в этом регионе.

Читайте также: Рязанский журналист предложил наградить вице-губернатора за героизм

«Но есть и те, о которых вы говорите. В каждой среде есть разные люди. В семье не без урода. А по поводу того, кто с вами так по-хамски обращался, мы постараемся выяснить. Во всяком случае, я попрошу губернатора, чтобы он с вами связался и навёл порядок в своих рядах», — заявил Путин.