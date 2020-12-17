Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря, 2020, 13:50 — ИА Регнум. Онлайн-образование никогда не заменит прямой контакт с преподавателем, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Edu.gov.ru Учитель в классе

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»

«Прямого общения (с преподавателем) онлайн-система не заменит, и в чём-то есть плюс онлайна, а в чём-то может быть и минус. Лучше, когда это смешанная система», — сказал Путин, отвечая на вопрос об онлайн-образовании в стране.

Глава государства уточнил, что есть чувствительный момент: студенты платили за обычное образование, а сейчас всё проходит онлайн.

«Я разделяю их отношение, но есть и другая сторона: если преподаватель читает лекции, он всё равно их читает — за что ему меньше платить? Если взять структуру расходов вуза, до 70% идут расходы на зарплату», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что у вузов нет «жирка» для снижения оплаты за обучение. «Или нам нужно будет закрыть некоторые вузы — некоторые специалисты считают, что их слишком много. Я к этому подхожу крайне аккуратно», — подытожил президент.