Кострома, 17 декабря, 2020, 14:00 — ИА Регнум. Воспитательницу детского сада в городе Галич Костромской области подозревают в жестоком обращении с детьми. Об этом 17 декабря сообщает УМВД России по региону.

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Подозрения у родителей вызвало нежелание детей ходить в детский сад. После обращения заведующей учреждения в полицию с дошкольниками пообщались правоохранители. Дети признались, что воспитатель «систематически» их бьёт за плохой сон, отказ от еды или плохое поведение. При этом телесных повреждений у них зафиксировано не было.

Сама подозреваемая сказала, что никого не била. Несмотря на это, против женщины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Отметим, что в самом детском саду женщина работала с 2008 году и числилась на хорошем счету. Санкции инкриминируемой статьи предполагают крупный штраф, обязательные работы, или лишение свободы на срок до трех лет.