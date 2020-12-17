Москва, 17 декабря, 2020, 13:46 — ИА Регнум. Решение о наложении штрафа в размере 3 млн рублей на компанию Google за нарушение статьи административного кодекса об обязанностях оператора поисковой системы вынес мировой суд Таганского района Москвы. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе суда.

Shawn Collins Google

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района г. Москвы от 17 декабря 2020 года компания Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ («Повторное нарушение обязанностей оператора поисковой системы»)», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также там уточнили, что компания получила в качестве наказания административный штраф в размере 3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных опроса ВЦИОМ стало известно, что большинство жителей России (70%) уверены, что в современном мире необходимо отдыхать от интернета.