Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря, 2020, 13:25 — ИА Регнум. Российские хакеры не вмешивались в избирательный процесс в Соединённых штатах, где недавно состоялись выборы президента страны. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Русские хакеры

«Вопрос о хакерах — это провокация», — подчеркнул глава государства, отвечая на соответствующий вопрос музыканта Сергея Шнурова.

Сообщения о якобы вмешательстве российских хакеров в дела США российский лидер назвал «домыслами и поводом, чтобы портить отношения».

«Повод, чтобы не признать легитимности действующего президента США по внутриполитическим американским соображениям», — добавил Путин.

Глава государства подчеркнул, что отношения РФ и США стали заложниками внутренней политики Америки.

«Это их выбор, мы исходим из того, что избранный президент США поймёт, что происходит. Рассчитываем, что хотя бы часть проблем будет решаться при новой администрации», — сказал президент РФ.

Путин добавил, что почти половина населения проголосовала за Дональда Трампа. У него большая база поддержки и он не собирается уходить из политической жизни, сказал российский лидер.