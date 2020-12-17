Кострома, 17 декабря, 2020, 13:11 — ИА Регнум. В Костромской области, несмотря на рекомендации Роспотребнадзора, пройдёт акция «Новый год в каждый дом», в ходе которой волонтёры в костюмах Дедов Морозов пойдут поздравлять детей по домам, сообщает «СМИ 44».

Кадр из мультфильма «Дед Мороз и лето» (1969)

Организаторами акции выступают региональный комитет по делам молодежи, молодежный центр «Кострома» и областной центр развития добровольческой деятельности.

Как сообщила ИА REGNUM специалист по работе с молодежью из центра развития добровольческой деятельности Наталья Кунгурцева, заявки на поздравление детей с Новым годом смогут подать все желающие. В том числе добровольцы поздравят детей костромских врачей, работающих с больными COVID-19. Отметим, что во время общения с юными костромичами волонтёры не будут надевать маски, тестировать их на наличие SARS-CoV-2 в центре также не будут.

«Волонтёры не будут заходить в квартиры, всё будет происходить на лестничной площадке. В ходе поздравления ребёнок сможет прочитать Деду Морозу стих, сказочные герои отдадут бесплатные подарки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и 100 ребятам, чьи родители работают в «красных зонах» Костромской области. Маски Деды Морозы надевать не будут — борода закрывает и рот и нос, вирус не пройдёт. Мы надеемся, что у наших волонтёров нет этой болезни, финансовой возможности протестировать добровольцев на SARS-CoV-2 у нас, к сожалению, нет», — сообщила Кунгурцева.

Напомним, ране в интервью ИА REGNUM главный государственный санитарный врач по Костромской области Александр Кокоулин выразил мнение, что «ни один здравомыслящий человек не будет приглашать к себе домой Деда Мороза со Снегурочкой, которые обошли не один десяток квартир». Позднее оперативный штаб региона по противодействию распространения коронавирусной инфекции принял решение, что праздники в детских садах и школах региона пройдут без сторонних аниматоров. Эту позицию поддержал губернатор региона Сергей Ситников, сказав, что «всем хочется праздника, но сегодня лучше принять меры предосторожности, чем потом лечиться».

По мнению руководителей костромских агентств детских праздников, формат акции не продуман и расходится с официальной позицией и требованиями Роспотребнадзора.

«Естественно, определённая доля абсурда здесь есть. По поводу поздравлений детей надо определиться — либо запретить Дедов Морозов и Снегурочек всем, либо разрешить, но с чёткими условиями. Думаю, это противоречие в очередной раз возмутит бизнес. К тому же, профессиональные артисты, постоянно работающие с детьми, проходят медицинские обследования, вероятность что от них можно заразиться меньше, чем от волонтёров, в которые набирают всех желающих», — сказала руководитель детского агентства «Лесико» Олеся Куль.

«Конечно, тут есть противоречие, но мы то что можем сделать? У нас всегда так — власть делает что хочет, а мы учимся жить в предлагаемых обстоятельствах, сейчас вот записываем онлайн-поздравления для детей. Отмечу, что лично я как руководитель при малейших признаках недомогания не допущу аниматора до работы, потому что понимаю, что безопасность и здоровье превыше всего. А кто проследит за волонтёрами?» — добавила руководитель игромастерской «Арсюша» Галина Арсеньева.

С коллегами согласна директор агентства детских праздников «Задоринка» Алла Задорова. Она считает, что акцию можно не запрещать, но поздравлять детей с Новым годом должны только здоровые аниматоры, протестированные на наличие коронавируса. Сами встречи с детьми должны пройти на свежем воздухе.

«Двойственность ощущается не только в этом. Частные мероприятия и праздники в регионе численностью более 10 человек запрещены, но при этом есть огромная скученность в общественном транспорте, мои аниматоры всё время работают в масках, и параллельно я вижу как соблюдается масочный режим в магазинах — только на кассе. Думаю, формат этой акции надо как минимум поменять — поздравлять детей на улице, и тестирование волонтёров должно быть обязательным», — сказала Задорова.

Как сообщает оперативный штаб по Костромской области, за всё время пандемии в регионе SARS-CoV-2 выявили у 13 426 человек, выздоровели 10 349 больных, скончались 211 человек. В больницах, переоборудованных для помощи пациентам с COVID-19, находятся 760 пациентов, дома лечатся 2438 граждан.