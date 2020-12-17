«Доля абсурда» — Деды Морозы без масок придут к детям костромских врачей
Кострома, 17 декабря, 2020, 13:11 — ИА Регнум. В Костромской области, несмотря на рекомендации Роспотребнадзора, пройдёт акция «Новый год в каждый дом», в ходе которой волонтёры в костюмах Дедов Морозов пойдут поздравлять детей по домам, сообщает «СМИ 44».
Организаторами акции выступают региональный комитет по делам молодежи, молодежный центр «Кострома» и областной центр развития добровольческой деятельности.
Как сообщила ИА REGNUM специалист по работе с молодежью из центра развития добровольческой деятельности Наталья Кунгурцева, заявки на поздравление детей с Новым годом смогут подать все желающие. В том числе добровольцы поздравят детей костромских врачей, работающих с больными COVID-19. Отметим, что во время общения с юными костромичами волонтёры не будут надевать маски, тестировать их на наличие SARS-CoV-2 в центре также не будут.
Напомним, ране в интервью ИА REGNUM главный государственный санитарный врач по Костромской области Александр Кокоулин выразил мнение, что «ни один здравомыслящий человек не будет приглашать к себе домой Деда Мороза со Снегурочкой, которые обошли не один десяток квартир». Позднее оперативный штаб региона по противодействию распространения коронавирусной инфекции принял решение, что праздники в детских садах и школах региона пройдут без сторонних аниматоров. Эту позицию поддержал губернатор региона Сергей Ситников, сказав, что «всем хочется праздника, но сегодня лучше принять меры предосторожности, чем потом лечиться».
По мнению руководителей костромских агентств детских праздников, формат акции не продуман и расходится с официальной позицией и требованиями Роспотребнадзора.
С коллегами согласна директор агентства детских праздников «Задоринка» Алла Задорова. Она считает, что акцию можно не запрещать, но поздравлять детей с Новым годом должны только здоровые аниматоры, протестированные на наличие коронавируса. Сами встречи с детьми должны пройти на свежем воздухе.
Как сообщает оперативный штаб по Костромской области, за всё время пандемии в регионе SARS-CoV-2 выявили у 13 426 человек, выздоровели 10 349 больных, скончались 211 человек. В больницах, переоборудованных для помощи пациентам с COVID-19, находятся 760 пациентов, дома лечатся 2438 граждан.