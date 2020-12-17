Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Россия совершила большой прогресс в борьбе с бедностью за 20 минувших лет. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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"Вы говорите, что не было никогда так плохо, как сейчас. Ну было. В 2000 году за чертой бедности жило 29% населения — ниже прожиточного минимума. Почти треть страны. Каждый третий жил на доходы ниже прожиточного минимума, за чертой бедности», — заявил Путин.

В 2018 году Россия вышла уровень 12,3% живущих за чертой бедности. Сейчас из-за эпидемии коронавируса эта планка приподнялась до 13,5%.

«Это, конечно, много. Это около 20 млн человек. Это всё равно очень много», — указал он.