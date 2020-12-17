Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря, 2020, 12:43 — ИА Регнум. Некоторые российские регионы сталкиваются с нехваткой лекарств в стационарах и аптеках, заявил 17 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

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Глава государства отметил, что сфера здравоохранения и госуправление продемонстрировали готовность к мобилизации ресурсов. Необходимое количество лекарств было увеличено в два раза.

«В некоторых регионах сталкиваются с нехваткой лекарств в стационарах и аптеках, но это уже не те проблемы, которые были в начале, — это проблема логистики, несвоевременных закупок, поставок», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин проводит сегодня, 17 декабря, очередную большую пресс-конференцию. В этом году из-за пандемии коронавируса и соответствующих санитарно-эпидемиологических требований мероприятие пройдёт в необычном формате — в режиме видеоконференции.