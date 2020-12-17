Париж, 17 декабря, 2020, 12:41 — ИА Регнум. У президента Франции Эммануэля Макрона обнаружено заражение коронавирусной инфекцией, сообщает со ссылкой на Елисейский дворец 17 декабря BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«В соответствии с действующими медицинскими инструкциями, применимыми ко всем, президент республики должен будет уйти на самоизоляцию на семь дней», — отметили в администрации французского президента.

«Он будет продолжать работать и обеспечивать свою деятельность удаленно», — добавили в Елисейском дворце.

Напомним, Макрон стал не первым мировым лидером, у которого обнаружен коронавирус. Так, COVID-19 с начала пандемии успели переболеть и президент США Дональд Трамп, и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, и другие мировые лидеры.