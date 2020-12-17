Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря, 2020, 12:37 — ИА Регнум. Санитарно-эпидемиологическая служба будет реформирована. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Kremlin.ru Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»

Он рассказал о выводах, которые будут сделаны после окончания эпидемии коронавирусной инфекции, в частности, отметил необходимость изменений работы санитарно-эпидемиологической службы.

«Надо её реформировать как следует», — сказал президент.