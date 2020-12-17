Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Система здравоохранения России во время эпидемии коронавирусной инфекции оказалась более эффективной, чем в других странах. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

ИА REGNUM Владимир Путин

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"К таким масштабам, с которыми мы столкнулись, не готова ни одна из систем здравоохранения в мире», — сказал президент.

По его словам, у российской медицины «океан проблем», но «по сравнению с другими странами наша система оказалась более эффективной».

Глава государства отметил успехи системы здравоохранения — от производства средств защиты и развёртывания госпиталей до подготовки врачей и разработки вакцины.